AKP 41 bin kısıtlı seçmen var demişti, YSK 776 kişi tespit etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkez avukatlarından Çağlar Çağlayan, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleri incelemesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Av. Çağlar Çağlayan, şunları kaydetti: "YSK incelemesi bitti. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişi bulundu. Sonuca etkili değil. Sandık kurulu oluşumu nedeniyle de YSK iptal kararı vermiyor. O sandıklarda usulsüzlük yapıldığı kanıtlanmalı. İtiraz reddedilmeli. İmamoğlu kazandı."
Oysa AKP, YSK'ye itirazında 41 bin 132 "kısıtlı seçmen" olduğunu iddia etmişti. YSK bulgularına göre İstanbul'un tüm ilçelerinde 766 "kısıtlı seçmen" bulunduğu anlaşılmış oldu.
YSK incelemesi bitti. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişi bulundu. Sonuca etkili değil.
Sandık kurulu oluşumu nedeniyle de YSK iptal kararı vermiyor. O sandıklarda usulsüzlük yapıldığı kanıtlanmalı.
İtiraz reddedilmeli.#imamoğlu kazandı.
— Çağlar Çağlayan (@avcaglayan) May 4, 2019
KAFTANCIOĞLU: YSK'NİN PAZARTESİ GÜNÜ İTİRAZLARI REDDEDECEĞİ AÇIKTIR
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından YSK'nin inceleme sonuçlarını paylaştı. Kaftancıoğlu mesajında "Aşağıdaki çizelge birilerinin yüzünü kızartır mı acaba? Ve bu sonuçlar doğrultusunda Pazartesi günü YSK’nın itirazları reddedeceği açık ve nettir" ifadesini kullandı.
Bir şeyler olmuş diyenlere;hiçbir şey olmadığının ve hiçbir saçma argümanları kalmadığının resmidir
Saçmalıkta sınır tanımasalar da..
Aşağıdaki çizelge birilerinin yüzünü kızartır mı acaba?
Ve bu sonuçlar doğrultusunda Pazartesi günü YSK’nın itirazları rededeceği açık ve nettir. pic.twitter.com/jQAngRlueH
— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 4 Mayıs 2019