AKP 3'e bölündü: Kim, nerede?

Yerel seçim gündeminin de sıkıştırmasıyla birlikte AKP içindeki ekipleşmeler iyice görünür hale gelmeye başladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na adaylığı ile bir kez daha su yüzüne çıkan AKP’deki ekip çekişmesi, partide de tartışılıyor. Önceki yıllarda “gençler” ve “ak saçlılar” olarak yaşanan, ancak çok büyük soruna neden olmayan ekipleşmeler, son yıllarda parti kadroları, politikaları ve kararlarında etkili olma çekişmesine dönüşmesi nedeniyle krizleri de beraberinde getiriyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre parti içinde ekipler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başını çektiği "Beratçılar", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olan "Soylucular" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın etkili olduğu "Bilalciler" olarak adlandırılan 3 ana ekipten oluşuyor. Bu ana ekiplerin altında da yeni küçük grupların oluşmaya başladığı kaydediliyor. Ekip çekişmelerinin partiye zarar verdiğini belirten bazı partililer, “Bu iyiye gidiş değil, partiye zarar verir” değerlendirmesi yapıyor.

Bakan Albayrak’ın İstanbul ilçe aday listesi ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde etkin olmak istemesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın buna karşı çıkması nedeniyle ortaya çıkan, daha sonra yapılan görüşmelerle şimdilik aşılan kriz, ekipleşmeden kaynaklanan sıkıntıyı yeniden gün yüzüne çıkardı. Parti kulislerinde, son dönemde daha belirgin hale gelen ekipleşmeler ve partiye yansımalarıyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

Erdoğan nezdinde kulis: Partinin ilk kuruluşunda yer alan ve ‘ak saçlılar’ olarak nitelendirilen parti yöneticisi, bakan ve milletvekilleri ile gençler arasında zaman zaman karşılıklı açıklamalarla tırmanan, ancak karar süreçlerini etkileyecek büyük krizlere yol açmayan çekişme, son yıllarda keskin bir rekabet ve üstünlük sağlama çabasının gözlendiği ekipleşmelere dönüştü. Ekipler arasında parti kadrolarının belirlenmesi, politika ve kararların alınmasında zaman zaman karşılıklı yıpratmaya kadar varan ‘güç savaşı’na neden oluyor. Her ekip, milletvekili aday listesinden il ve ilçe başkanları ile belediye başkan adaylarının belirlenmesine kadar pek çok konuda kendi alanını genişletmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde yoğun kulis faaliyeti yürütüyor.

Sümeyye atamalarda etkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, damadı Berat Albayrak’ı 2011 seçimlerinde milletvekili yapıp ardından kabineye almasıyla birlikte parti içinde ‘Beratçılar’ olarak adlandırılan ekip oluşmaya başladı. Daha sonra partiye katılan Süleyman Soylu da ilk yıllarda bu ekip içinde yer aldı. Beratçılarla yolunu ayıran Soylu, İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte kendine bir alan oluşturdu. Albayrak ile Soylu arasında zaman zaman yaşanan tartışma ve rekabet kamuoyuna da yansıyor. En son “omuz atma” görüntüleriyle gündeme gelen ikili, daha sonra verdikleri pozla “aramızda sorun yok” mesajı vermeye çalışmıştı. Beratçılar ve Soylucular’dan etkili olan diğer ekibin başını Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan çekiyor. Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da bazı atamalarda etkili oluyor.

Davutoğlu ekibi etkisiz: 3 ekibin dışında partide hem bu ekiplerden biriyle bağlantılı hem de kendi içinde küçük gruplar da oluşmaya başladı. Bu gruplar karar süreçlerinde şimdilik etkili olmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözüne girerek alanlarını genişletmeye çalışıyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise artık partide bir etkisinin kalmadığı kaydediliyor. Davutoğlu’na yakın pek çok isim ya milletvekilliğine yeniden aday olmamış ya da aday gösterilmemişti.