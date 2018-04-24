AKP 24 Haziran 'oyununu' gördü: Trafik tek şeride düşürülüyor...

AKP'li yazarlar sonunda trafiğin tek şeride düşürülmesi ve zabıta denetimlerini de "FETÖ"ye bağladı, 24 Haziran seçimi öncesi dikkat edilmesini istedi.

Star yazarı Resul Kurt, "24 Haziran seçimine dikkat!" başlıklı yazısında, "Vatandaşı bıktırma veinsanları devlete karşı öfkelendirme operasyonu bürokrasi eliyle yapılıyor. Zabıtasından temizlikçisine, müfettişinden denetçisine, müdüründen memuruna, her kurumda vatandaşın en yasal işlerini bile yokuşa süren, yasaya aykırı taleplerde bulunan, denetim ve uygulamalara bir DUR denmezse, önlem alınmazsa 24 Haziranda da FETÖ’nün kriptolarını boş durmayacak" ifadelerini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Trafik uygulamalarından denetimlere, zabıtadan memura, Maliye’den gümrüklere, belediye şoföründen, yabancı çalışma iznine, EDS cezalarından araçlardaki cam filmi yasağına, olağanüstü vergi artışlarından kamu kurumlarının hizmet kalitesindeki düşüşlere kadar ne badireler atlattık. Halen bir çok resmi kurumda vatandaşa kötü muameleden vatandaşın işlerinin lüzumsuz şekilde yokuşa sürülmesine ve sınır kapılarında iş yavaşlatma veya az kapı açarak vatandaşı bekletmeye kadar hep bir frene basıldığı, hastane ve sağlık kuruluşlarında randevu alınamaması ve muayene/tahlil/röntgen vs. işlemlerinde iş yavaşlatmalar, kamu kurumlarında işlerin yokuşa sürüldüğü, yol onarımında kasten sürenin uzatıldığı ve yola araç bırakılarak veya uygulama yapılarak trafikte bilinçli yoğunlaşmalara neden olunduğu, vatandaşın bıktırılmaya çalışıldığı ve devlete karşı öfkelendirildiği izlenimi var.

En işlek caddelerde trafiğin tek şeride düşürülmesi, eskiden birkaç günde biten yol bakımlarının aylarca sürdürülmesi, kamu kurumlarında vatandaşa verilen hizmet verilme süreleri iki üç katına uzaması, kalabalık saatlerde yolların kapatılması, trafik çekicilerinin vızır vızır çalışması, zabıtadan memura, müfettişten uzmana kadar kripto FETÖ’cülerin vatandaşı mağdur etmek için çalıştıkları dikkatlerden kaçmıyor. Olmadık, mantıksız ve saçma uygulamalar çıkartılmasının bir izahı var mı bilemiyorum.

Daha önce de yazdım, vatandaşı bıktırma veinsanları devlete karşı öfkelendirme operasyonu bürokrasi eliyle yapılıyor. Zabıtasından temizlikçisine, müfettişinden denetçisine, müdüründen memuruna, her kurumda vatandaşın en yasal işlerini bile yokuşa süren, yasaya aykırı taleplerde bulunan, denetim ve uygulamalara bir DUR denmezse, önlem alınmazsa 24 Haziranda da FETÖ’nün kriptolarını boş durmayacak. Bizden uyarması….