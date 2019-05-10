'Akkuyu'da yaşanacak bir kazada Mersin cehenneme döner'

Marsin Akkuyu nükleer santralinde reaktörün oturacağı temelde meydana gelen çatlak, Meclis gündemine taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'deki Akkuyu nükleer santrali inşaatında meydana gelen çatlağa ilişkin bir önerge hazırlayarak TBMM Araştırma Başkanlığı'na sundu.

Nükleer santralin çalışmaya başladığında yeni bir çatlağın olmayacağının, herhangi bir kazanın yaşanmayacağının garantisinin verilemeyeceğinin vurgulandığı önergede, yaşanacak bir kazanın Mersin'i cehenneme çevireceği dile getirildi. Çernobil ve Fukuşima'nın örnek olarak gösterildiği önergede, "İlgili bölgelerde bütün doğa, canlılık yok olmuş, insanlar yaşamını yitirmiştir. Uzun yıllar geçmesine rağmen bu bölgelerde yaşam oluşamamaktadır" denildi.

Türkiye'de nükleer santral inşaatlarının yakın zamana kadar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenirken, kısa bir süre önce denetleme görevi Nükleer Denetleme Kurumu'na devredilmişti. Alpay Antmen'in Meclis'e sunduğu önergede, Nükleer Denetleme Kurumu'nun denetleme yapacak donanıma sahip olmadığı da ifade edildi.

Antmen, önergesinde şu ifadelere yer verdi: