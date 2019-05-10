'Akkuyu'da yaşanacak bir kazada Mersin cehenneme döner'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'deki Akkuyu nükleer santrali inşaatında meydana gelen çatlağa ilişkin bir önerge hazırlayarak TBMM Araştırma Başkanlığı'na sundu.
Nükleer santralin çalışmaya başladığında yeni bir çatlağın olmayacağının, herhangi bir kazanın yaşanmayacağının garantisinin verilemeyeceğinin vurgulandığı önergede, yaşanacak bir kazanın Mersin'i cehenneme çevireceği dile getirildi. Çernobil ve Fukuşima'nın örnek olarak gösterildiği önergede, "İlgili bölgelerde bütün doğa, canlılık yok olmuş, insanlar yaşamını yitirmiştir. Uzun yıllar geçmesine rağmen bu bölgelerde yaşam oluşamamaktadır" denildi.
Türkiye'de nükleer santral inşaatlarının yakın zamana kadar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenirken, kısa bir süre önce denetleme görevi Nükleer Denetleme Kurumu'na devredilmişti. Alpay Antmen'in Meclis'e sunduğu önergede, Nükleer Denetleme Kurumu'nun denetleme yapacak donanıma sahip olmadığı da ifade edildi.
Antmen, önergesinde şu ifadelere yer verdi:
Mersin Akkuyu’da santral inşaatında yaşanan çatlak geleceğimizde, bölgemizde ve ülkemizde de çatlak oluşturmaktadır. Mersin uzun sahilleri, yeşil bir doğası olan inci gibi parlayan bir kenttir. Mersin cennet bir şehirdir. Yarın yaşanacak bir kazada cenneti cehenneme çevirmemek için bir an önce bu proje durdurulmalıdır. Bununla birlikte; Akkuyu Nükleer Santrali’nin temel yapısının bazı bölümlerinde oluşan çatlakların projeyi denetlemekle yükümlü olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun yetkililerince tespit edildiği basına yansımıştır. Haberde, çatlak oluşan bölümlerin kırılarak yeniden beton dökülmek sureti ile onarıldığı ancak aynı yerlerde yeniden çatlakların oluştuğu ifade edilmektedir. Haberde ayrıca, oluşan yeni çatlakların da aynı yöntemle onarılarak temelin tamamlandığı ve 80 metre yüksekliğindeki üst yapı için hazır hale getirildiği de belirtilmektedir. Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 8 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ciddiyetten uzak kısa açıklamada zeminde çatlakların oluştuğu dolaylı olarak kabul edilmektedir. Açıklamada, zeminde oluşan çatlak reddedilmeyerek kullanılan betonun ağırlık altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip olan özel bir tür olduğu ifade edilmektedir.