Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımında ortak girişim sözleşmesi

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin ortak inşasına ilişkin Rus Konzern Titan-2 AŞ ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Akkuyu Nükleer AŞ ile sözleşme imzaladı.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin ortak inşasına ilişkin Akkuyu Nükleer AŞ ile Rus Konzern Titan-2 AŞ ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ arasında sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyi Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ile ‘Titan-2 IC İçtaş’ adı verilen ortak girişim adına Grigoriy Naginskiy ve Fırat Çeçen imzaladı.

İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'in de katıldı.

Sözleşmenin, Akkuyu Nükleer AŞ ile ortak şirketin yürüteceği santralin tasarımı, ekipman tedariki ve temel inşasını içerdiği belirtildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, konuya ilişkin "Bugün Rus-Türk ortaklığı ile Akkuyu Nükleer AŞ, nükleer güç santrali tesislerinin tasarlanması, yapımı ve ekipman tedarikine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Şirketlerin ortak yetkinliklerinin, çalışma sürecinin azami etkinlikte düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Buradaki amacımız Rusya'daki nükleer santrallerin yapılmasında deneyime sahip olan bir yapı ile Türkiye'de inşaat konusunda büyük bir deneyime sahip olan bir yapının bir araya gelmesi. Büyük Türk inşaat holdinginin katılımı, aynı zamanda proje kapsamındaki çalışmaların yerlileştirilmesine de ivme kazandıracaktır" açıklamasında bulundu.