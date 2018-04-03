Akkuyu nükleer projesine tepki yağıyor: Sadece teknik sorun değil, bu bir siyasi tercih!

Temeli bugün Erdoğan ve Putin tarafından atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesine tepki yağıyor. Yaşam ve doğa savunucuları, uzmanlar, çevre kuruluşlarının temsilcileri nükleere karşı uyarıyor. Dünyanın vazgeçtiği ve projeleri durdurduğu nükleer santralların olumsuz etkilerinin on yıllar boyunca süreceği vurgulanırken; nükleerin teknik bir sorun değil siyasi bir tercih olduğu ifade edildi.

Temeli bugün Erdoğan ve Putin tarafından atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesine tepki yağıyor. Yaşam ve doğa savunucuları, uzmanlar, çevre kuruluşlarının temsilcileri nükleere karşı uyarıyor.

Dünyanın vazgeçtiği ve projeleri durdurduğu nükleer santralların olumsuz etkilerinin on yıllar boyunca süreceği vurgulanırken; nükleerin teknik bir sorun değil siyasi bir tercih olduğu ifade edildi.

'NÜKLEERE HAYIR, YAŞASIN HAYAT'

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), "Nükleer maceraya hayır" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İzmir Gaziemir'de ortaya çıkan radyoaktif atıklar için bile çare bulunamamışken, Akkuyu'da nükleer güç santralı projesinin büyük bir macera ve tehdit olacağı kaydedildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Elektrik üretim teknikleri arasında insan yaşamını ve doğayı en çok etkileme olasılığı bulunan nükleer santrallar, hem işletme hem de söküm maliyetleri bakımından en pahalı enerji üretimi yöntemleridir. Diğer enerji kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle nükleere yönelen ülkeler bile Fukuşima sonrası, nükleer programlarını durdurmuş veya askıya almıştır. Şu an Japonya‘da bile sadece 2 nükleer santral aktif olarak elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Daha geçen hafta Romanya’da meydana gelen nükleer kazanın boyutları net olarak açıklanmamıştır. Günümüze kadar, 700 dolayında nükleer kaza oluşurken bu kazaların neredeyse tümünün kamu oyundan gizlendiği bir gerçektir. Ülkemizde ise Akkuyu‘da Rusya‘yla, ve Sinop‘ta Japonya‘yla nükleer santral kurulacaktır. Oysa, ülkemizin nükleer santrallere değil, enerjinin etkin kullanımına ve gereksiz yatırımlara enerji harcanmasına değil halkın ihtiyaçlarına enerji sağlanması gerekmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası verileri, ülkemizde bir enerji açığının değil, tersine fazlasının olduğu, ancak kayıp ve kaçaklar ile enerjinin yanlış kullanımının asıl sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan nükleer santrallerin, normal çalışma koşullarında bile, düşük de olsa radyoaktif kirliliğe neden olduğu bilinmektedir. En küçük kazaların etkilerinin, nesiller boyunca sürdüğü, atıkların güvenli bir şekilde depolanması gibi henüz çözülemeyen temel sorunlar varken, nükleer santrallar seçenek olarak bile tartışılmamalıdır. Nükleerde, sıfır risk yoktur ve bir nükleer kaza, nesiller boyu bölgeyi yaşanamaz hale getirebilecektir. Olası kaza riskleri küçümseyen yönetim anlayışı, bırakın nükleer bir kazayı, İzmir Gaziemir‘de ortaya çıkan radyoaktif atıklar için bile çözüm bulamamıştır. Kurşun fabrikası sahasında, 2007 yılında tespit edilen radyoaktif kirlilik sorunu halen çözülememiştir. Manisa Köprübaşı ve Aydın Kisir köylerindeki uranyum madenlerinin, denetimsiz olarak çalıştırılıp güvenlik önlemleri alınmadan terk edildiği ortaya çıkmıştır. Bu madenler halkın sağlığını halen tehdit etmeye devam etmektedir. Nükleere Hayır, Yaşasın Hayat!

Samsun Çevre Platforumu (SAMÇEP) bileşenleri de ortak bir açıklamayla, nükleer projeyi protesto etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünyanın en güvenli nükleer tesislerini kurma iddiasında olan ve enerjisini ciddi oranda nükleerden karşılayan Japonya‘nın, felaketin etkilerini uzun yıllar hissetmesi kaçınılmazdır. Aradan geçen onca zamana rağmen, uzaktan yönetilebilen robotlar ve hava araçlarının yardımıyla yapılabilen bilimsel araştırmalarda, sızan erimiş nükleer yakıtın yaydığı radyasyon saatte 530 Sievertin üzerinde ölçülmüştür. Yapılan araştırmalar, okyanustaki nükleer kirliliğin Avustralya açıklarına kadar etkili olduğunu ortaya koymuştur. Sadece 4 Sievertin bile, maruz kalan iki kişiden birini öldürdüğü, 1 Sievertin ise kalıcı hastalıklara neden olduğu düşünülürse, temizlik çalışmaların daha uzun süre yapılması gerekeceğini ortaya koymaktadır. Akkuyu, Akdeniz içerisindeki dalma batma zonlarının etkisindedir ve geçmişte bu zonlarda oluşan çok büyük depremler ve sonrasında oluşan tsunamiler, yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali için, öngörülemeyecek riskler taşımaktadır. Benzeri şekilde, Sinop da Karadeniz kuzeyindeki faylarda oluşacak bir depremin yaratacağı tsunamilere açıktır. Bölgemizde karşılaştığımız, nükleer santrallerle karşılaştırıldığında, radyoaktivite yönünden çok daha az risk oluşturacak tesislerin bile denetlenerek, gerekli önlemlerin alınmasının sağlanamamış olması, endişelerimizi arttırmaktadır. Kazaların yarattığı büyük tahribat, nükleer santrallerden vazgeçilmesi için ciddi bir uyarı niteliğindedir.

'NÜKLEERE HAYIR DEMEK YURTTAŞLIK GÖREVİ'

Antalya Nükleer Karşıtı Platform da bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Nükleer karşıtı olmak ve nükleer hayır demek, her dünya vatandaşının alması gereken bir tutumdur. Türkiye’de de Bunu her yerde anlatmak ve söylemek anayasanın 56. maddesine göre hak ve ödevdir. Anayasaya göre temiz bir dünyada yaşama hakkı 80 milyon insanımızın tamamına verilmiştir. Akkuyu’da kurulacak nükleer santral için Türkiye’ye gelen Putin, kadim Anadolu topraklarını kirletme, radyasyonlama hülyasından vazgeçmeli, yaşamdan yana tavır almalıdır. Bizler nükleer karşıtlarına, Akkuyu’ya ve Sinop’a sahip çıkmaya ve nükleer hayır demeye devam edeceğiz!

'NÜKLEER TEKNİK BİR SORUN DEĞİL, SİYASİ BİR TERCİHTİR'

Mersin'de ülkenin dört bir yanında bir araya gelen çevreciler Gülnar ilçesine yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralı'na büyük tepki gösterdi.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) başkanı Sabahat Arslan, "Nükleer santrallar ülkemiz için teknik bir sorun değil, siyasi bir tercihtir. Bu siyasi tercihin ülkemize felaket getireceğini düşünüyoruz. Çünkü nükleer santrallar güvensiz, insan ve doğa yaşamını tehdit eden, kirli teknolojiler olmuştur" dedi.