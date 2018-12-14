Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesi için 'sınırlı çalışma izni' verildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesi için 'sınırlı çalışma izni' verildiği açıklandı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK), Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesini yürüten Akkuyu Nükleer AŞ'ye, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ikinci ünitesinin inşası için 'sınırlı çalışma izni' verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı çalışma izni, sunulan dokümanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından ayrıntılı incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, sınırlı çalışma izninin alınmasının Akkuyu NGS ikinci ünitesinin lisanslama sürecinde önemli bir aşamayı oluşturduğunu belirtti.

Zoteeva, "Akkuyu NGS birinci ünitesi için çalışma izni ve inşaat lisansının alınmasına yönelik yürütülen süreç kapsamında, Akkuyu Nükleer proje şirketinin ekibi tarafından sunulması gereken dokümanlarda aranan şartlar ve başvuru kuralları titizlikle incelenmiştir. Akkuyu NGS ikinci ünitesinin sınırlı çalışma izni başvurusu kapsamında da uzmanlarımız, elde ettikleri deneyimlerinden istifade ederek verimli bir ekip çalışması yürütmüşlerdir" ifadelerini kullandı.