Akit'ten Erdoğan’a Davutoğlu ve Gül’le kucaklaşma çağrısı

Akit yazarı Şevki Yılmaz, Tayyip Erdoğan’a Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi AKP küskünleriyle 'kucaklaşma' çağrısında bulundu, ‘Aksi halde 17 Yıllık Ak İktidarının sonunun başlangıcı olmasından korkuyoruz’ dedi.

Akit yazarı ve eski milletvekili Şevki Yılmaz, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle kucaklaşma çağrısı yaptı.

“Tayyib Kaptana ve hepimize yakışan!” başlıklı yazısında Yılmaz, “Bu gidişat hayra alamet değildir! Yeni Partilerle ayrılıklar hayra alamet değildir!” ifadelerini kullandı.

Yılmaz “Tabanımız başta Abdullah Gül, Ahmed Davudoğlu, Ali Babacan, Melih Gökçek, Kadir Topbaş ve diğer gönlü kırık kardeşlerimizi Tayyib Kaptanla el ele yola devamını ısrarla istemektedir! Tabanımız, bu kardeşlerimizle beraber yeni bir balkon konuşmalarını acilen beklemektedir!” diye yazdı.

'SONUN BAŞLANGICI OLMASINDAN KORKUYORUZ'

Yılmaz yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Beraber yürüyüp, beraber ıslandığımız ve acı tatlı hatıraları beraber yaşadığımız Tayyib Kaptanımıza yakışan Liderlik makamının gereği ilk dava arkadaşlarını acilen çağırıp dertleşmesi ve kucaklamasıdır! Arabozucular yerine arabulucu arkadaşlarını birliğin tesisi için görevlendirmesidir! Çünkü birlikte rahmet ve kuvvet vardır! Aksi halde ayrılıkta azab vardır! Çöküş vardır! Tarih ayrılığa düşen, birleşemeyen iktidarların hatta Devletlerin yıkılışına en büyük şahittir! Uhud okçular tepesi nöbetini terk eden isyankarları affedip kucaklayan Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a) Efendimizin izinden gidenlere birbirini affetmek yakışır. Birbirine merhamet yakışır! Aksi halde 17 Yıllık Ak İktidarının sonunun başlangıcı olmasından korkuyoruz!”

