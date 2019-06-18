Akit'çi Alan’ı darp edenler MHP'li mi?

Akit haber müdürü Murat Alan'ı darp ettiği belirtilen 4 kişi tutuklandı. Sanıkların sosyal medya hesaplarındaki açıklamaları, fotoğrafları ve yer bildirimleri saldırganların ‘ülkücü’ olduklarını gösteriyor.

TSK’deki generaller için “Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar. Eşek gibi tutacaklar” sözleriyle gündeme gelen Yeni Akit haber müdürü Murat Alan’ı darp ettiği gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı.

Şüpheliler ifadelerinde, Ankara'da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul'a geldiklerini belirtti. Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan'ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

SALDIRGANLAR MHP'Lİ Mİ?

Cumhuriyet’te yer alan habere göre sosyal paylaşım hesaplarındaki açıklamaları, fotoğrafları ve yer bildirimleri saldırganların "ülkücü" olduğunu gösteriyor.

Sanıklardan Bayram Gecimli'nin Facebook profilinde "Ankara Ülkü Ocakları'da çalışıyor" ifadesi yer alırken profil fotoğrafında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “06 MHP 01” plakalı makam aracının yanında çekilmiş görüntüsü bulunuyor.

MHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Facebook profiline bakıldığında, saldırganlardan Serdar Acar'ın 24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara 2. Bölge Aday Adayı olduğu ve Genel Başkan Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafı görülüyor.

Saldırganlardan Savaş Karaca'nın Facebook profilinde de Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafı ve MHP Genel Merkezi'nden yer bildirimi yaptığı görüldü. Sanıklardan Ferhat Özcan'ın ise Abdullah Çatlı ve Alparslan Türkeş'i öven paylaşımlarının olduğu görüldü.