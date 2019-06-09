Akit yine Hababam Sınıfı'nı hedef aldı: Teneffüslerde film müziği yerine mehter marşı önerisi

Yeni Akit gazetesi, 'Hababam Sınıfı' müziğinin okullarda teneffüs zili olarak kullanılmasına karşı çıkarak yerine fetih ve mehter marşının kullanılmasını önerdi.

Yeni Akit gazetesinde “Hababam Sınıfı” film müziğinin teneffüs zili olarak kullanılmasına karşı çıkan bir haber yer aldı.

OdaTV'nin haberine göre Taha Emre Özdemir imzalı haberde, “Seri halinde çekilerek Yeşilçam klasikleri arasına giren 'Hababam Sınıfı' film müziğinin eğitim kurumlarında teneffüs zili olarak kullanılmasına dair uyarılarda bulunan Akademisyen Sosyolog Dr. Muhsin Yımazçoban, ‘Hababam Sınıfı denilince akla tembellik, haylazlık, hocalarla alay etmek ve disiplinsizlik geliyor. Bu film müziğinin teneffüs zili olarak kullanılması gençlerimizi olumsuz yönde etkileyecektir’ dedi” ifadeleri yer aldı.

MEHTER MARŞI ÖNERİSİ

Sosyolog Dr. Muhsin Yılmazçoban, "toplumun ahlak yapısını ve nesli bozmak isteyen çevreler"in; film, müzik, tiyatro ve benzeri konularla insanlar üzerinde algı oluşturmaya çalıştıklarını iddia etti. Yılmazçoban, "Gençlerimizi bu olumsuzluklarla etkileyecek müzik yerine kahramanlık hikayelerimizi barındıran; türkülerimiz, fetih ya da mehter marşlarımızın kullanılması çok daha yerinde olacaktır. Bu müzikler öğrencilere şevk ve heyecan verecektir. Unutulmamalıdır ki günümüzde insanlar filmlerle kitaplarla müziklerle hemen her alanda algıyla yönetilmektedir" dedi.

Akit, 2016 yılında Hababam Sınıfı'nda Osmanlı düşmanlığı yapıldığını öne sürerek filmi hedef almıştı.