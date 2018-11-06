Akit yazarından 'Sıla' yazısı: Kocan mı dövdü diye sorar, telefonu yüzüne kapatırdım

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit gazetesinde yer alan bir yazıda, Sıla'nın maruz kaldığı saldırıya ilişkin, 'Ben olsam öncelikle; 'Kocanız mı dövdü' diye sorardım... 'Kocam değil, erkek arkadaşım dövdü' dediği anda da, 'Ne haliniz varsa görün!' deyiverir, telefonu yüzüne kapatırdım!' ifadeleri yer aldı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu'nu arayarak "Geçmiş olsun" demesini hedef aldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yenikapı mitingine 'Show' diyen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında, 'Tayyip ya ölü ya diri ele geçirilecek, başka çözüm yok' diye twit atan Sıla'yı arayarak 'Geçmiş olsun' diyor" ifadelerini kullanan Bahadıroğlu, "Ben olsam öncelikle; 'Kocanız mı dövdü' diye sorardım. Çünkü Aile Bakanı'nın sorması gereken sorunun "aile" ile ilişkili olması lazım… 'Kocam değil, erkek arkadaşım dövdü' dediği anda da, 'Ne haliniz varsa görün!' deyiverir, telefonu yüzüne kapatırdım!" dedi.