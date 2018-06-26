Akit TV yorumcusundan AKP'ye seçim sonucu uyarısı

Akit TV'de de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı, yeni dönemde tek adam yönetimi ve tek parti uygulamalarının öne çıkacağını söyleyerek, 'Sürdürülebilir değildir, batı ile iş tutmazsanız yürütemezsiniz' dedi.

Akit TV'de de yorumculuk yapan Ali Tarakçı, seçim sonuçlarının ardından AKP'ye uyarıda bulundu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan gazeteci Tarakçı, 24 Haziran sonuçlarıyla ilgili, "Çok açık net bir şekilde tek adam kimliğinin daha önce çıkacağı, parti devletinin daha öne çıkacağı bir sürecin yaşayacağımızı hep birlikte göreceğiz. Tek adamlık politikası, anti demokratik uygulamalar, hukuk dışı uygulamalar sürdürülebilir değildir. Hele Türkiye gibi ülkelerde. İran ve Rusya tek adamlığı sürdürüyor ama enerjisi var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Siz eninde sonunda batı ile iş tutmazsanız yürütemezsiniz" dedi.

Tarakçı, "Doğu dediğimiz arkamızı döndüğümüz yerler kaos. Türkiye'nin demokratik bir hukuk sistemine dönüşmeden, AB ile ilişkilerini düzeltmeden, ekonomide yeni kaynaklar yaratmadan, enflasyonu düşürmeden, faizi düşürmeden bu politikalarla iktidarı sürdüremeyeceğini düşünüyorum. Türkiye'yi taşıyamazlar" ifadelerini kullandı.