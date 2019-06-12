Akit Haber Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

Akit Haber Müdürü Murat Alan hakkında generallere yönelik 'Erdoğan'ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar' sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli komutanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlattı. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Akit TV'de 1 Haziran tarihinde yayımlanan bir programda Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı’ya bir konu hakkında yanıt verirken, “O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada “1 Haziran 2019'da Akit Tv'de yayımlanan bir programda TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Murat Alan hakkında, TCK’nin 301’inci maddesi gereğince ''devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama'' suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık dosyayı, ''yetkisizlik'' kararı vererek, Akit TV'nin adresinin bulunduğu İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Alan hakkındaki soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.

