Akıncı Üssü davasında savcı taleplerini açıkladı: 79 kez müebbet

15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada Savcı taleplerini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Buna göre istenen cezalar şu şekilde: