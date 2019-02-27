Akın Öztürk'e ilişkin dikkat çeken yeni bilgi: İsmini verenin ifadesi bile alınmamış

15 Temmuz darbe girişiminin Akıncı'daki lideri olduğu iddia edilen Akın Öztürk'e ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. Öztürk'ün darbenin bir numarası olduğuna ilişkin ilk bilginin henüz lojmanda olduğu sırada eski bir asker tarafından bildirildiği öğrenildi. Ancak bu bilgiyi veren ismin ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardıdan darbenin Akıncı Üssü'ndeki bir numarası olduğu iddia edilen ancak kendisini "Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın talimatıyla Akıncı'ya gittim" sözleriyle savunan Akın Öztürk'e ilişkin dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

Odatv'den Müyesser Yıldız'ın haberine göre, Akın Öztürk'ün HTS kayıtlarına göre, 15 Temmuz akşamı saat 23.37 sıralarında Mehmet Şanver aracılığıyla Abidin Ünal'la görüştüğü, saat 24.00 civarında da Akıncı'ya gittiği kesin.

Habere göre, dava dosyasının ek klasörlerinde ilginç bir belge ortaya çıktı. Bu belge, Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanlığı'nın 15-16 Temmuz'a ilişkin ceridesi.

Yıldız'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

Ceridede, 15 Temmuz 21.30-23.45 saatleri arasında yapılan görüşmelerin tipi, iletişim makamı ve açıklamalar yer alıyor.

Saat 22.50'de cep telefonuyla yapılan bir görüşmeden söz ediliyor. Görüşmeyi yapanın dönemin Kolordu Komutanı olduğu, Ankara'dan arayan kişinin de Komutanın devre arkadaşı S.Ü olduğu anlaşılıyor. Görüşmeye ilişkin açıklama şöyle:

“Ankara'da uçak ve helikopterlerin uçtuğu, ne olduğuna dair bilgim olup olmadığını sormuş ve olayın televizyonlarda da verilmeye başladığını söylemiştir. Meydana gelen olayın öğrenilmesi üzerine bulunduğum Orduevinden süratle 8'inci K. Kor. Kh'nda makamıma geldim. Merdivenlerde G-3 tarafından Gnkur'dan gelen Sıkıyönetim Direktifi konulu Ek-C'deki mesaj gösterilmiştir.”

Ceridenin can alıcı maddesine gelince;

Saat 23.17'de cep telefonuyla bir görüşme daha yapılıyor. Arayan ve aranan yine aynı kişiler; Ankara'dan S.Ü. ve Kolordu Komutanı. Açıklama kısmında ise şu not var:

“Bunun bir FETÖ darbesi olduğunu, darbenin muhtemel askeri liderinin de Org. Akın Öztürk olduğunun değerlendirildiği bildirilmiş ve bu kalkışmanın engellenmesi için süratle gerekenleri yapacağı iletilmiştir.”

Saate dikkat; Akın Öztürk daha lojmanda... Henüz Abidin Ünal'la görüşmemiş, Akıncı'ya da gitmemiş...

Keza dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın bir televizyona bağlanarak açıklama yapmasının ve Hulusi Akar'ın Genelkurmay'da derdest edilmesinin üzerinden sadece 15 dakika geçmiş...

Ancak S.Ü. iktidar yetkililerinden de savcılardan da medyadan da saatlerce önce “Darbenin muhtemel askeri liderinin Org. Akın Öztürk olduğunu” değerlendirip, bunu Elazığ'a bildiriyor.

Bu isme, 15-16 Temmuz'da başka yerlerde de rastlıyoruz.

Mesela, darbe teşebbüsünün önemli isimlerinden Mehmet Dişli'nin HTS kayıtlarından, 15 Temmuz günü saat 10.13 ve 10.18'de görüştükleri, keza S.Ü.'nün 16 Temmuz saat 04.28'de çalıştığı kurumdan veya buraya yakın bir yerden Dişli'ye mesaj gönderdiği, 09.44'te de aradığı görülüyor.

Dişli'nin HTS kayıtları üzerinde yapılan analizde, “Saat 04.28'de mesaj ile gerçekleştirilen iletişim, olayın seyri açısıdan dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir” denildiğini kaydedelim.

Başka?

Kritik başka komutanların da 15 Temmuz gecesi S.Ü.'nü aradığı, bu komutanların gece yarısından sonra televizyonlara bağlanıp, darbe karşıtı açıklamalar yapmasını sağlayanın da o olduğu ifadelerde geçiyor.

İddialara göre; S.Ü. eski bir asker. Daha sonra devletin çok önemli bir biriminde çalışmaya başlamış. 15 Temmuz'dan sonra ise yurtdışı görevine gönderilmiş.

“Peki böylesine önemli bir tespiti yapmış ve bu tespiti de devletin resmi kayıtlarına geçmiş olan bu ismin hiç bilgisine başvurulmuş, ifadesi alınmış mı?” diye sorarsanız;

Görünen o ki, birçokları gibi hayır!