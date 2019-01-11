Akın Öztürk ifade için adliyeye getirildi

Bu sabah tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ankara Adliyesi'ne getirilen Akın Öztürk'ün yargılandığı davadan farklı bir soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki faaliyetlere ilişkin, askeri kanadın "bir numaralı ismi" olduğu ve "Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmak" suçlamasıyla Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden Ankara Adliyesi’ne getirildi.

DHA'nın haberine göre Öztürk’ün yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğu öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından Öztürk tekrar cezaevine götürüldü.