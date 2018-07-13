Akın İpek'ten Türkiye'ye 5 milyar dolarlık 'mülkiyet gaspı' davası

Mal varlığına el konan Hamdi Akın İpek, uluslararası mahkemede Türkiye'ye karşı 'mülkiyet gaspı' davası açtı.

İngiliz basını İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ihlallere yönelik olarak Türkiye'ye karşı açılmış davaları yazdı.

The Guardian'ın haberine göre 5 milyar dolarlık davalar, Dünya Bankası'nın Uluslararası Yatırım İhtilafı Merkezi'nde görülecek.

Mal varlıklarına el konan Hamdi Akın İpek tarafından açılan son davanın, İngiltere merkezli Ipek Investment Ltd tarafından açıldığı bildiriliyor.

İpek'in şirketinin eskiden Koza Grup şirketlerini, Bugün gazetesini ve Kanaltürk'ü kontrol ettiği belirtiliyor.

İpek, "Türkiye'de adalet bulamayacağını" belirterek, bu sebeple uluslararası mahkemeye gittiğini söylüyor. Habere göre Türkiye mahkemelerle ilgili açıklama yapmadı.

Gülen Cemaati'yle ilişkisi sebebiyle mal varlığına el koyan İpek'in açtığı davanın sonuçlanmasının yıllar alacağı kaydediliyor.