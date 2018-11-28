Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi

İngiltere'de firari sanık Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesi reddedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den Akın İpek'in iadesini talep etmişti.

Bu gelişme üzerine Akın İpek İngiltere'de gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakılan Akın İpek'in pasaportuna el konuldu ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

İngiltere'de verilen kararla firari sanık Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesi reddedildi.