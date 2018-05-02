Akıllı telefonu 'şeytani' bulan isim TRT'de müdür oldu

TRT İzmir Radyosu müdürlüğüne atanan Süleyman Hakan Kuralay'ın iki ay önce bir internet sitesinde akıllı telefon uygulamalarını 'şeytani' bulan, bu uygulamaların müslümanları dine odaklanmaktan uzaklaştırdığını savunan bir yazı yayımladığı ortaya çıktı. Kuralay, 'Müslümanın akıllı telefonla imtihanı' başlıklı yazısında, 'Müslüman bayansanız sosyal ağlarda fotoğrafınızı paylaşmanız, kendinizi dünyaya servis etmektir' dedi.
TRT İzmir Radyosu'na müdür olarak atanan Süleyman Hakan Kuralay'ın, iki ay önce "Ülkede Ahval" adlı bir sitede yayımladığı "Müslümanın akıllı telefonla imtihanı" başlıklı yazısında, akıllı telefon uygulamalarını "şeytani" bulduğu ortaya çıktı. Kuralay bu yazısında, sosyal medyada fotoğrafını paylaşan kadınlara yönelik saygısız sözler de kaleme aldı. Kuralay'ın yazısında, "Müslüman bayansanız sosyal ağlarda fotoğrafınızı paylaşmanız, kendinizi dünyaya servis etmektir" dedi.
TRT'de geçen hafta üst düzey bir atama gerçekleşti. TRT İzmir Radyosu müdürlüğüne Süleyman Hakan Kuralay atandı. Daha önce Özel Radyo Yayıncıları Derneği başkanlığı, Beyaz Radyo ve Radyo Ses'in yayın yönetmenliğini de yürüten Kuralay, TRT İzmir Radyosu müdürü oldu.
Kuralay'ın iki ay önce "Ülkede Ahval" adlı bir internet sitesinde "Müslümanın akıllı telefonla imtihanı" başlıklı bir yazı yayımladığı ve bu akıllı telefon uygulamalarını "şeytani" bulduğu ortaya çıktı.
Kuralay yazısında, sadece doğa fotoğrafı paylaşanları da eleştirerek, "Baktığınız her yeri ve maddeyi fotoğraf karesi olarak görüyor, bir anda düzenleme işine koyuluyorsanız, ciddi bir şeytan oyunu içindesiniz demektir" dedi. WhatsApp'ı da eleştiren Kuralay, "Oyalanmayın, ümmetin size ihtiyacı var" diye yazdı.
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Kuralay'ın ayet ve hadislerden alıntılarla kaleme aldığı yazısından satır başları şöyle:
- Facebook: Öncelikle sizin kadar muhafazakâr olmayan arkadaşlarınızın paylaştığı durum ve fotoğrafların dine odaklanmanızı engelleyin ve manevi dünyanızı bulandırdığını görüyorsanız, onları takibi bırakın. Takibi bıraktığınızda arkadaşlarınızdan çıkarmış olmayacak, sadece ana sayfanızda onların gönderilerine maruz kalmayacaksınız. Ayrıca sizi zaman israfı ve oyalanmaya götüren paylaşımlar yapan sayfa ve guruplardan çıkın. Ben faydalı gördüğüm sadece belirli hesapları takip ediyorum, diyorsanız; sizi, takip ettiğiniz sayfalar ve kişilerin ümmete ve ahiretinize ne kadar faydalı paylaşımlarda bulunduklarını sorgulamaya davet ediyoruz. Takip ettiğiniz pastacı dükkânı, hediyelik eşya sayfası, ünlü kişi hesapları ve moda & giyim mağazalarının dünya hayatının süsü olduğunu unutmayın. Şeytanın sizi vakit israfına bunlarla götürmesinden daha tabii ne olabilir ki? Oyalanmayın; ümmetin size ihtiyacı var!
- Twitter: Kendinizi, anlatmak istediklerinizi 140 tweet karakterine uyarlamaya çalışırken zorlanıyorsanız, Twitter’a veda etme zamanınız gelmiş demektir. Eğer gündemden haberdar olma bahanesiyle twitter’deyseniz bilin ki, insanlar Twitter olmadan da gündemden haberdar olabiliyor! Eğer Müslüman bir bayansanız Twitter gibi sosyal ağlarda fotoğrafınızı paylaşmanın, kendinizi dünyaya servis etmek demek olduğunun farkındasınızdır inşallah. İslam dininin kadına verdiği mahrem değerine istinaden hanım kardeşlerimizi bırakın yüzünü, bu gibi ortamlarda değil el ve ayaklarının fotoğraflarını, çantalarının fotoğrafını bile paylaşmamaya davet ediyoruz.
- İnstagram: Bir önceki Twitter maddesinde bulunan karakter analizi ve fotoğraf paylaşımı konusu, İnstagram başlığı altında da özelde hanım kardeşlerimiz genelde de tüm mü’minler için yine geçerli. Ayrıca, yemek, cafe yeri gibi fotoğrafları paylaşmak, etiketlenmek de bir edepsizlik ve bir kültürsüzlüktür. Çünkü kültürlü insanlar yedikleri yemekle veya cafe gibi yerlerle değil fikirleriyle ve duruşlarıyla anılırlar. Bizler lüks sevmeyen bir Peygamber’in, sallallahu aleyhi vesselem, ümmetiyken; kendimizi her öğünümüzü kafelerde yediğimiz ya da putlaştırdığımız masalarımızın gösterişini yaparken bulduk. Gösteriş yapmakla kalmadık özendirdik. Farkında değildik ama şeytan bunu internet ağı planlamasını yaptığı gün hesaplamıştı belki de. Kur’an, sünnet ve ahiret yurdu çalışmalarımızın önüne taş konulduğu, Kur’anlarımızın toplatıldığı an, şeytan bizleri oyalamak için elimize vereceği renkli oyunları planlamıştı. Yoksa bugün tek derdimiz bulunduğumuz yerden menü ve masa fotoğrafı çekmeden ayrılmamak olmazdı. Biz böyle değildik. Çok değiştik.
- Kendi fotoğraflarını paylaşmayan, sadece doğa, mekan fotoğrafçılığı yapanlardansanız, buna binaen de baktığınız her yeri ve maddeyi fotoğraf karesi olarak görüyor, bir anda düzenleme işine koyuluyorsanız, ciddi bir şeytan oyunu içindesiniz demektir. Bu aşamada fotoğraf düzenlemeye ne kadar vakit harcadığınızı analiz edip İnstagram hesabınızdan uzaklaşın, kullanmayın. İnstagram’dan ziyade Ümmetin size ihtiyacı var.
- WhatsApp: Diğer platformlara nazaran en masum görünen internet oluşumu WhatsApp diyebiliriz. Sadece telefonunuzla veya tabletinizle kullanabileceğiniz bu uygulamadaki mahrem sınırlarınızı kontrol ettikten sonra, sizi dahil olduğunuz grup sayıları ve önemini kontrole davet ediyoruz. Gruplarda konuşulan konuların ciddiyeti, size olan faydası, vaktinize olan etkisini gözden geçirin. Bir işe koyulduğunuzda bir bildirimle sizi bölen, sadece cevap vermek için elinize aldığınız, bir saatin bir cevapla nasıl geçtiğini anlayamadığınız bir oluşum haline dönüşen bu uygulama, SMS’e geçmemek için hiçbir sebebinizin olmadığının sinyallerini veriyor demektir. Çünkü bir kez daha, bir israf tuzağının içindeyiz! Tekrar söylüyoruz WhatsApp’dan ziyade Ümmetin size ihtiyacı var.
- Akıllı Telefonlar: Tüm bu maddelerden sonra akıllı telefonunuz tüm işlevini yitirmiş bir hal alıyor, ama bir şekilde kendinizi yine buralarda buluyorsanız; tövbe etseniz de geri gelmeyecek dakikalarınızı israfa süren bu aracı Müslüman yapamıyorsanız ondan kurtulun. SMS ve arama yapmak bugün zorunlu sayabileceğimiz ihtiyaçlarımıza dahildir ama bundan fazlasına lüks ve imtihan gözüyle bakmak zorundayız. Çünkü biz mü’miniz. Sildiğiniz her hesap, tıklamaktan vazgeçtiğiniz her linkin Allah yolunda nefsinizden ve keyfinizden bir infak olduğunu unutmayın. “Allah’a ve Resulüne iman edin. Sizi hâkim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden harcayın. Sizden, inanan ve harcayanlar için büyük mükafat vardır.” Hadid:7