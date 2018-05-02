Akıllı telefonu 'şeytani' bulan isim TRT'de müdür oldu

TRT İzmir Radyosu müdürlüğüne atanan Süleyman Hakan Kuralay'ın iki ay önce bir internet sitesinde akıllı telefon uygulamalarını 'şeytani' bulan, bu uygulamaların müslümanları dine odaklanmaktan uzaklaştırdığını savunan bir yazı yayımladığı ortaya çıktı. Kuralay, 'Müslümanın akıllı telefonla imtihanı' başlıklı yazısında, 'Müslüman bayansanız sosyal ağlarda fotoğrafınızı paylaşmanız, kendinizi dünyaya servis etmektir' dedi.

TRT İzmir Radyosu'na müdür olarak atanan Süleyman Hakan Kuralay'ın, iki ay önce "Ülkede Ahval" adlı bir sitede yayımladığı "Müslümanın akıllı telefonla imtihanı" başlıklı yazısında, akıllı telefon uygulamalarını "şeytani" bulduğu ortaya çıktı. Kuralay bu yazısında, sosyal medyada fotoğrafını paylaşan kadınlara yönelik saygısız sözler de kaleme aldı. Kuralay'ın yazısında, "Müslüman bayansanız sosyal ağlarda fotoğrafınızı paylaşmanız, kendinizi dünyaya servis etmektir" dedi.

TRT'de geçen hafta üst düzey bir atama gerçekleşti. TRT İzmir Radyosu müdürlüğüne Süleyman Hakan Kuralay atandı. Daha önce Özel Radyo Yayıncıları Derneği başkanlığı, Beyaz Radyo ve Radyo Ses'in yayın yönetmenliğini de yürüten Kuralay, TRT İzmir Radyosu müdürü oldu.

Kuralay'ın iki ay önce "Ülkede Ahval" adlı bir internet sitesinde "Müslümanın akıllı telefonla imtihanı" başlıklı bir yazı yayımladığı ve bu akıllı telefon uygulamalarını "şeytani" bulduğu ortaya çıktı.

Kuralay yazısında, sadece doğa fotoğrafı paylaşanları da eleştirerek, "Baktığınız her yeri ve maddeyi fotoğraf karesi olarak görüyor, bir anda düzenleme işine koyuluyorsanız, ciddi bir şeytan oyunu içindesiniz demektir" dedi. WhatsApp'ı da eleştiren Kuralay, "Oyalanmayın, ümmetin size ihtiyacı var" diye yazdı.

İŞTE O YAZI

Kuralay'ın ayet ve hadislerden alıntılarla kaleme aldığı yazısından satır başları şöyle: