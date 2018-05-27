Akıllı telefonlara büyük zam

Dolarda yaşanan artışın ardından akıllı telefonlara yüzde 20 oranında zam geleceği öğrenildi.

Dövizde yaşanan ani yükseliş sonrası akıllı telefonlara zam geliyor.

Yılbaşından itibaren yüzde 25,2 zamlanan dolar karşısında daha fazla bekleyemeyeceklerini belirten "sektör temsilcileri", önümüzdeki aydan itibaren bütün telefonlara en az yüzde 20'lik kur zammı yapacaklarını açıkladı.

Vatan'dan Emre Eser'e konuşan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı, kurdaki yükselişten olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Turnacı, "Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak" diye konuştu.