'Akil İnsanlar' heyetinden dikkat çeken buluşma

AKP'nin 'çözüm süreci'nin devam ettiği dönemde oluşturduğu 'Akil İnsanlar' heyeti, Oslo'da bir araya geldi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'da çalışan gazeteci Çınar Ayser Çınar ve eski HDP'li vekil Ufuk Uras, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlara göre, AKP'nin "çözüm süreci" döneminde oluşturduğu "Akil İnsanlar" heyetinde yer alan isimler, Norveç'in başkenti Oslo'da "çözüm süreci" gündemiyle buluştu.

Çınar, "Akil insanlar heyetinde yer alan isimler şu an Oslo'da çözüm sürecinin artılarını ve eksilerini yeniden masaya yatırıyor. Yeni bir süreç mümkün mü peki?? Malum burası Ortadoğu, bir bakarsınız kartlar yeniden dağıtılır" derken, Ufuk Uras da "Oslo'ya veda" notuyla toplantı sonrası çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Toplantının Democratic Progress Institute (DPI) tarafından düzenlendiği ileri sürülürken, toplantının içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.