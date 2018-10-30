Akdenizde savaş gemisi eşliğinde sondaj yapılacak

Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih, Akdenizdeki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına savaş gemileri korumasıyla başlıyor.

Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemisi Akdenizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılacağı program sonrası ilk sondaj çalışmalarını Antalya açıklarında deneyecek olan Fatih adlı geminin çalışmalarına Kıbrıs’ın batısında devam edeceği açıklandı.

'TACİZ GELİRSE GEREKENİ YAPARIZ'

İlk çalışmalarını Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapacak olan Fatih sondaj gemisi, savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek. Bakan gemiyle ilgili herhangi bir güvenlik riski olmadığını belirtirken “Ancak bir taciz gerçekleşmesi durumunda deniz kuvvetlerimiz gerekli olanı yapacaktır” dedi.

Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz ve yeni keşfedilmiş hidrokarbon rezervleri bölgedeki “sınır” tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.