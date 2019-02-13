Akaryakıta yarından itibaren zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine yarından itibaren zam geliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kalorifer yakıtı, Fuel Oil ve Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’e zam yapılacağını duyurdu.

Buna göre yarından itibaren, kalorifer yakıtı 9 kuruş, Fuel Oil 13 kuruş, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil 12 kuruş zamlanacak.