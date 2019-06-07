Akar'ın tepki gösterdiği Akit yazarı Alan: Sözlerim çarpıtıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli generallere sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunacağı Yeni Akit yazarı Murat Alan açıklama yaptı. Alan, 'sözlerinin çarpıtıldığını' öne sürdü.

Murat Alan, Yeni Akit'te "Bakın kimlerin sözüne itibar ettiler" başlığıyla yayımlanan yazısında kendisine yöneltilen suçlamalara değindi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Suç duyurusunda bulunacağız" dediği Alan, "konuşmasının 20 saniyesinin kesilip algı operasyonu yapıldığını" iddia etti.

'TANRI DEĞİL ALLAH'IMIZA DİYEN BİR TSK...'

Sözlerinin çarpıtıldığını öne süren Alan, şöyle yazdı:

"İddia edildiği gibi, mevcut silahlı kuvvetler ve komuta kademesine yönelik bir söylem değildir.

Hükümet açıklama yaptığı için de değil..

TSK’nın mevcut komuta kademesinin asli görevini kusursuz icra ettiği ve vatan millet sevdalısı olduğu için yazıyorum. Bunun yanlış anlaşılması beni üzüyor.. Tanrı değil, ‘Allah’ımıza hamd olsun’ diyen bir TSK ile onun vatanperver subayları ile hiçbir sorunumuz olamaz!

Bu böyle sürdüğü sürece de olmayacaktır..."

ALAN NE DEMİŞTİ?

Murat Alan, generaller için "Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar" demiş, bunun ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tepki göstermişti.

Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, komuta yapısına, generallerine, subaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar yargı önünde bunun hesabını verecekler. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapılması gereken neyse hukuk çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Burada gece gündüz, dağ tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler" diyerek yanıt vermişti.