Akar'ın görüşmeleri sonrasında askerlik yasa teklifinde ne değişecek?

AKP'nin yeni askerlik düzenlemesine parti içinden de itirazlar gelirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yasa teklifiyle ilgili MHP, CHP ve İYİP'in meclis gruplarını ziyaret ederek görüştü. Teklifin revize edileceği belirtilirken celp sayısı ve Erdoğan'ın askerlikte muafiyet yetkisine getirilen küçük rötuş dışında değişen bir şey olmadığı görülüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem AKP'den hem de Meclis'teki muhalefet partilerinden bazı düzenlemelere itiraz edilen yeni askerlik sistemine geçişle ilgili yasa teklifi konusunda bugün MHP, CHP ve İYİP'in Meclis gruplarını ziyaret ederek görüştü.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre yasa teklifinin bazı maddelerinde eleştiriler doğrultusunda değişiklik yapılması planlanıyor.

Buna göre askerlik süresinin 6 aya indirilmesiyle erken terhislerle asker sayısındaki düşüşün "güvenlik zafiyeti" yaratmaması için geçiş süreci için dört olan celp dönemi sayısı 12'ye çıkarılacak.

AKP'nin bayram öncesinde Meclis'ten geçirmeyi hedeflediği yeni askerlik sistemine ilişkin yasa önerisi genel kurulda görüşülmeye başlandı ancak gelen itirazlar üzerine görüşmeler de sürüyor.

Dün akşam AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve Akar'ın düzenlemeyle ilgili bilgilendirme yaptığı kapalı grup toplantısında, bazı milletvekillerinin daha önce dile getirdikleri "Esasları bürokratlar belirleyecekse, bizden görüş alınmayacaksa, Meclis'e neden geliyor?", "Oy vermeyebiliriz" şeklindeki eleştirilerini bu kez "kaygı" ifadeleriyle dile getirip sert üslup kullanmaktan kaçındıkları belirtildi.

Bazı milletvekillerinin yurtdışındaki Türk yurttaşlarının yararlandığı ve bin avro olan dövizli askerliğin, bedelli askerlikle aynı düzeye çıkarılmasına itiraz etikleri ve "Çoğu işsiz veya çocuk parası ile geçinen yurt dışındaki gurbetçiler, miktarın yüksek olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkabilir" dedikleri bildirildi.

CELP DÖNEMİ 12'YE ÇIKACAK

Akar'ın ziyaret ettiği MHP teklife destek açıklarken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile İYİP grup yöneticileri de erken terhisin yaratacağı "güvenlik zafiyeti" konusundaki itirazlarını dile getirdi.

Akar'ın görüştüğü partiler erken terhis ile silah altındaki er-erbaş oranının yüzde 30'lara düşeceğini belirtirken, Akar'ın bu oranı yüzde 45 olarak ifade ettiği öğrenildi.

Akar'ın, hem AKP'den hem de muhalefetten gelen bu eleştiriler üzerine, açığın kapatılması için askere alım dönemlerinin (celp) sayısının artırılarak sorunun çözüleceği bilgisini paylaştığı belirtildi.

Bu kapsamda bakanlık, erken terhisler nedeniyle boşluk yaşanmaması için 1,5-2 yıllığına, yani yeni sisteme geçiş sürecinde, 4 olan celp dönemini sayısını 12'ye çıkararak sorunun çözümü yoluna gidecek.

Bu konuda bakanlığın yetkisi olduğu için, yasa teklifinde ayrıca bir düzenlemeye gerek duyulmayacak.

ERDOĞAN'A MUAFİYET YETKİSİNE RÖTUŞ

Teklifin cumhurbaşkanına, askerlik yapmayacak kişilerle ilgili muafiyet yetkisi veren 45. maddesine küçük bir rötuş yapılacağı belirtiliyor.

"Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur" hükmünü düzenleyen maddeyle ilgili yürütülen temaslar sonrasında cumhurbaşkanının muafiyet yetkisini, "Genelkurmay Başkanlığı" ya da "Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifiyle" kullanılabilmesine ilişkin düzenleme yapılabileceği belirtildi.

BEDEL DEĞİŞMEYECEK

31 bin lira olan bedelli askerlik ücretiyle ilgili gelen eleştirilere karşın Bakanlığın değişiklik yapmaya yanaşmadığı belirtiliyor.

Akar'ın gelen eleştiriler üzerine "yeni sistemde er-erbaşlara maaş, süreyi uzatanlara toplu konutta öncelik gibi haklar tanınmasının öngörüldüğünü" anımsattığı ve "gelir-gider dengesinin korunması için bedelli askerlikten sağlanan gelirin bu alanlara aktarılacağı, yapılan hesaplamalar sonucunda bu rakamın aşağısında bir ücretin giderleri karşılayamayacağı"nı bildirdiği belirtildi.