Akar’dan tepki çeken sözlerine açıklama: Olaydan haberim yoktu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'na saldırı sırasında saldırganlara hitaben 'Mesajlarını verdiniz, tepkinizi gösterdiniz' şeklindeki sözlerine ilişkin konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.

Akar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı esnasında polis megafonuyla, saldırganlara hitap etmiş ve “Mesajlarınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz” demişti.

Akar tartışılan bu sözleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Mesaj dediğim vatandaşın ‘terörü bitirin’ sözüne yanıttı. Konuşma sırasında olaydan haberim yoktu. Amaç Kılıçdaroğlu’nun güvenliğini sağlamaktı. Niyetimizi sorgulamak en hafifi tabiriyle ahlaki bir sorun. Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı.”