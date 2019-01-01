Akar'dan Süleyman Şah Türbesi'nde IŞİD mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nin komuta kademesiyle birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti. Akar burada yaptığı açıklamada TSK'nin IŞİD'e karşı mücadelede görev aldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Akar, burada yaptığı açıklamada ''DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz'' dedi.

Akar, şunları söyledi:

''Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 922 hedefi vurdu. DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz.''

ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "IŞİD'den kalanlarla baş etme" sözü verdiğini belirtmişti.