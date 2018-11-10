Akar’dan Şemdinli’deki patlamayla ilgili açıklamada

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şemdinli’deki patlamanın ardından gittiği Hakkari'de, kayıp askerleri arama faaliyetlerinin ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Akar gece saat 02.00 itibariyle üste patlamaların devam ettiğini belirtti.

Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından Hakkari'ye giden Milli Savunma Bakanı Akar, "Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de devam ediyor. Adli, idari, teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı, çalışmalar başladı" açıklaması yaptı.

Akar, "Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor" dedi.

KAZA NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hakkari’ye giden Akar, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde topçu atışı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza meydana geldiğini söyledi.

Kaza sonucu 26 askerin yaralandığını aktaran Akar, “Gece saat 02.00 itibarıyla yangın maalesef devam ediyor. Adli, idari, teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı, çalışmalar başladı. Bunların sonucunda kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak. Şu anda gerekli güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle diğer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İnşallah arkadaşlarımız da sağ salim taburcu olacak, diğer arkadaşlarımıza da ulaşacağımızı değerlendiriyoruz” diye konuştu.

7 ASKER KAYIP

Dün Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kazada 25 askerin yaralandığı, 7 askerin kayıp olduğu bildirilmişti.



YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili yayın yasağı kararı vermişti.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

