Akar'dan S-400 açıklaması: Haziran'a yetişmeyebilir, önümüzdeki aylarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus şirket tarafından Temmuz ayında teslimatına başlanacağı açıklanan S-400'lerle ilgili Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan daha belirsiz bir açıklama geldi. Akar S-400'lerin teslim tarihine ilişkin 'Haziran'a yetişmeyebilir. Önümüzdeki aylarda gelecek' ifadesini kullandı. Türkiye'nin ABD ile yaşanan gerilimi düşürmek için S-400'lerin teslim tarihini erteleyebileceği ileri sürülmüş, bu iddia AKP tarafından yalanlanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'inde Habertürk'e verdiği özel röportajda S-400’lerle ilgili anlaşmanın imzalanıp bittiğini yineledi. Akar daha önce Türkiye ve Rusya tarafından teslimata Temmuz ayında başlanacağı duyurulan S-400'lerin teslim tarihine ilişkinse "Haziran’a yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek" dedi. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma planıyla ilgili “Amerika cayarsa Türkiye kendi dünyasını kurar” diyen Akar, S-400’ler ile F-35’lerin uyumuna ilişkin ABD’ye önerdikleri ortak çalışma grubu için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Akar yeni askerlik sisteminin de bayram öncesinde Meclis'ten geçerek yasalaşabileceğini belirtti. Didem Aslan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Akar’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: YENİ ASKERLİK SİSTEMİ Bu sistem tamamlandığımızda subay, astsubay okullarımız fonksiyonlarını aynen devam ettirecekler. Harp okullarımız fonksiyonlarını aynen sürdürecek. Burada kaybettiğimiz, göz ardı ettiğimiz hiçbir şey asla söz konusu değildir.

Profesyonelliği iyi anlamamız ve iyi anlatmamız lazım. Adı ne olursa olsun tamamen para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil bir ordu istemiyoruz. Mutlaka Mehmetçiğimiz olacak bizim. Tüm askerlerin paralı hizmet eden olmasını istemiyoruz. Daima bir tarafta bedelli, bir tarafta yükümlü olarak Mehmetçiğimizi silahlı kuvvetlerde görmek istiyoruz. Burada muharip birliklerle alakalı çalışmalarımız. Erbaş ve erler de kullanılabilir. Örneğin komanda tugaylarımızı uzman personelimizden teşkil ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimizi karma sistem olarak tarihi geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatacak bir şekilde devam ediyor.

Subay olacak kişilerin yine lisans diploması olacak. Gençlere biz seçim hakkı sunuyoruz, şu şekilde bedelli, şu şekilde dövizli, şu şekilde yükümlü olabilir diye. Gençlerimiz bunu kendi belirleyecek. En optimal olarak arkadaşlarımız 30 bin lirayı buldular. Bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin lira maaşın 6 katı. Askerlerin maaşı arttıkça bunlar artacak.

Şu an Meclis'te. Arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarla temaslarını sürdürüyor. En kısa zamanda çıkacak. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. En kısa zamanda yasallaşacak, bayram öncesi olabilir. S-400 VE F-35 KONUSU (S-400) Birlikte üretim var, ihracat var. Bu anlaşma imzalandı ve bitti. Bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez tekrarladı.

F-35’deki sistemlerle oradaki bilgilerin S-400 tarafından algılanacağı bunun da bir boşluk doğurabileceği gibi değerlendirme var. F-35'le S-400'lerin birbirine yakın olduklarını söylüyoruz. Bir çalışma grubu, NATO, ikili heyetler vasıtasıyla bunları görüşelim, tartışalım. Bu bizim için bir ihtiyaç. Amerikalı dostlarımızla müttefiklerimizle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Amerikalıların son yaptığı teklifle bizim ilgili kurum ve kuruluşlarımız ayrıntılı bir şekilde değerlendirme. Ekim-Kasım ayında sonuçlanacak. Orada başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek çalışmalarımızı genişleteceğiz. S-400'lerle ilgili kurum ve kuruluşlarımız yaptığımız anlaşma çerçevesinde anlaşmalar var. Haziran'da yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek. Süreç başladı.

Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilmiş dört adet F-35 var. 4 pilotumuz eğitime devam ediyor. Yüzlerce astsubayımız eğitim aldı ve döndü. Bizim Malatya'da F-35'leri konuşlandıracağımız yerde inşaatlar sürüyor. Normal bir düzen devam ediyor. ABD İLE PATRİOT PAZARLIĞI F-35 anlaşmasındaki bütün sorumlulukları yerine getirdik. Peki bu sözleşmede taraflardan biri S-400 alırsa anlaşmadan çıkarılır diye bir şey var mı diyoruz, hayır diyorlar. ABD anlaşmadan cayarsa kendi dünyamızı kurarız. Rus teknik personeli Türkiye S-400 kurulumu çalışmaları için gelecek. F-25, Patriot, Münbiç, Fırat'ın doğusunu konuşuyor. Oralarda ilerleme olabileceğini ümit ediyoruz. DOĞU AKDENİZ: ‘ATİNA’YA BİR HEYET GÖNDERDİK’ Bizi ve KKTC'yi yok sayarak herhangi bir yere varamazsınız diyoruz. Değerli meslektaşım Yunan Savunma Bakanı ile yaptığımız anlaşma, görüşme çerçevesinde Atina'ya bir heyet gönderdik. 1 hafta içinde Yunanistan'da çalıştılar. Son derece pozitif ve anlayışlı olarak taraflar birbirini dinliyorlar. Biz gerçekten Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve civarında barıştan, yarardan yanayız. İDLİB: ‘GÖÇ DALGASI AMERİKA’YA GİDEBİLİR’ İdlib'de gereği yapılıyor, çekilmemiz söz konusu değil. Ruslardan Esad rejimini durdurmasını talep ediyoruz. Orada muhalifler de var. Biz diyoruz ki, öncelikle rejimin işgal ettiği yerlerden çekilmeleri, daha önce 17 Eylül'de vardığımız mutabakat sınırlarına çekilmeli ve buna bağlı olarak muhaliflerin de ateş kesmelerini sağlamalı. Bu konuda Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Esad rejimiyle görüşmemiz söz konusu değil. Onlar acımasız bir şekilde hastane, okul, evlerde birçok masum insanın ölümüne sebebiyet veriyorlar. Bu konunun artık bitmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda gelişme bekliyoruz. 300 bin civarında yer değiştirmeyi tespit ettik. Biz de diyoruz ki, bu devam ederse yeni göç dalgasına sebebiyet verir. Bu Türkiye, Avrupa değil Amerika'ya kadar gidebilir. GÜVENLİ BÖLGE Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunu sayın Cumhurbaşkanımız sayın Putin'le görüştü. Amerikalı muhataplarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Orada herhangi bir şekilde terör koridorunun olmasına müsaade etmeyeceğimizi, bunu ülkemiz için tehdit ve tehlike olduğunu, birlikte çalışacağımızı kendilerine söyledik.

TIR'larca gelen silahların toplanması, teröristlerin 30-40 kilometre güneye çekilmesi, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmelerini söylemeye devam ediyoruz. Amerikalı muhataplarımızın bizim görüşlerimize, tekliflerimize yaklaştıklarımızı memnuniyetle müşahede ediyoruz. ‘FETÖ TAMAMEN TEMİZLENDİ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL’ FETÖ'nün mevcudiyetinin TSK tarafından tamamen temizlendi demek mümkün değil. Yargı, istihbarat birimleriyle temaslarımız sürüyor. Bilgi ve belge çıktıkça müracaatlarımızı yapıyoruz.