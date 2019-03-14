Akar'dan 'operasyon hazırlığı tamam' açıklaması gelirken, ABD'den 'gerek yok' çıkışı

Türkiye'nin 'Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamlandı' açıklamaları devam ederken ABD'li bir yetkiliden, 'ABD açısından mekanizma Türkiye’nin bir operasyon yapmasını gerektirmiyor' açıklaması geldi.

ABD ve Türkiye arasında Suriye’de olası bir güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin görüşmeler devam ederken, ABD'li bir yetkiliden açıklama geldi.

Reuters’a konuşan yetkili Türkiye'nin olası bir operasyonun görüşülmediğini belirtti, Ankara’nın güvenlik kaygılarını gidermek için böyle bir operasyona ihtiyaç duyulmadığını düşündüğünü söyledi.

İsmi açıklamayan yetkili “Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderecek bir güvenlik mekanizması ya da “güvenli bölge” oluşturulması konusunda çok kez görüşmelerde bulunduk. Güvenlik mekanizmasının ayrıntıları görüşülüyor ve geliştiriliyor. Ancak ABD açısından mekanizma Türkiye’nin bir operasyon yapmasını gerektirmiyor”diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada operasyon hazırlıklarının tamamlandığını, talimat beklediklerini söylemişti.