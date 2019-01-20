Akar'dan Menbiç açıklaması: Hazırlıklarımız tam, zamanı geldiğinde operasyon yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç'e düzenlenmesi planlanan askeri operasyon ile ilgili 'Hazırlıklarımız yapıldı. Yeri ve zamanı geldiğinde operasyonlar yapılacak' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nin Suriye'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay'a ziyarette bulundu.

Hatay'da açıklamalarda bulunan Akar, Menbiç'e düzenlenmesi planlanan askeri operasyon ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak."

ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Akar'ın görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Afrin'de düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir" dedi.