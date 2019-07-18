Akar’dan F-35 açıklaması: NATO’yu olumsuz etkileyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması konusunda 'NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya alma kararıyla ilgili konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye sınır bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, “F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir” dedi.

Türkiye'nin S-400 satın almasının "tercih değil zorunluluk" olduğunu kaydeden Akar, "F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır" dedi.

Akar "ABD'deki basiretli ve makul söylemlerin yanı sıra yapılan bir kısım açıklamalar, tek taraflı ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır. F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek, stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır" diye konuştu.

Dün Erbil’deki saldırı hakkında ise Akar, “Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi” dedi.

RUSYA'DAN İDLİB TALEBİ

Akar, İdlib'de Suriye ordusunun operasyonu nedeniyle sivillerin İdlib kuzeyine göç etmek zorunda kaldığını ileri sürerek "Rusya Federasyonu’ndan 17 Eylül Soçi Mutabakatı’na uygun olarak İdlib’e askeri operasyon, atış ve saldırıların önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almasını, rejimin İGAB güneyinde başlattığı ilerlemenin durdurulmasını ve geri çekilmelerinin sağlanmasını bekliyoruz" dedi.