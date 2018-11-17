Akar'dan, ABD’li askerlerin YPG ile yemek fotoğrafı hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li senatörlerle bir araya geldiği Kanada’daki güvenlik forumunda, ABD askerlerinin YPG ile çekilen fotoğraflarına ilişkin ‘rahatsızlığı’ iletti, ‘ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile işbirliğini kesmesini bekliyoruz’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak için gittiği Kanada’da yaptığı açıklamada, ABD'li askerlerle YPG'lilerle bir araya geldiği yemek görüntülere ilişkin olarak, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz" dedi.

Suriye'deki ABD askerleri ile ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri Menbiç Askeri Konseyi, 11 Kasım'da ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutlamış, ortak anmada birlikte yemek yiyen askerlerin fotoğrafı basına yansımıştı.



Forumun açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan'ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD'li senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmede, ABD askerleri ve YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz. IŞİD terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD'nin YPG'ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fetullah Gülen ile ABD'de bulunan diğer cemaat üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusuna da değinen Akar, 85 klasör ve sayısız belgenin ABD'ye gönderildiğini, ek bilgiye ihtiyaç olması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Arkansas Senatörü John Boozman, Güney Dakota Senatörü Mike Rounds, Mississippi Senatörü Roger Wicker, Nebraska Senatörü Deb Fischer, New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen ile Virginia Senatörü Tim Kaine ve eski senatör John McCain'in eşi Cindy McCain’in katıldığı toplantıda Akar senatörleri Türkiye’ye davet etti.