Akar: Türkiye'de kimse gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezaevinde değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Türkiye'deki tutuklu gazeteciler hakkında BBC'ye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu. Akar, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında "Bildiğiniz gibi 18 kişi bu işin içinde. Şimdi onlar Suudi Arabistan'da tutuklular. Türk makamları, bu zanlıların yargılanmak üzere Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Bildiğiniz gibi elimizde bazı deliller var ve bunları NATO ülkelerinin bazılarıyla paylaştık. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa ve Almanya gibi" ifadelerini kullandı. Akar ses kayıtları hakkındaki soruya "Konsolosluğu dinlemek söz konusu değil. Ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz. Bu sizin yorumunuz" yanıtını verdi.

Cezaevinde bulunan gazetecilerin sorulması üzerine Akar "Türkiye'de cezaevlerindeki hiçbir gazetecinin durumu ile Cemal Kaşıkçı olayı arasında benzerlik yoktur. Hapistekiler kapalı kapılar arkasındaki faaliyetleri nedeniyle haklarında hazırlanan dosyalar kapsamında cezaevindeler. Bunların hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezaevinde değil. Bu asla gerçekçi değil" dedi. Akar cezaevindekilerin gazeteci olmadığını söyleyerek "Onlar gazeteci değil. Gazeteci unvanına sahip olabilirler ama... Türkiye'deki dava dosyalarını diğerleriyle karıştırmayın. Eğer çok ilgiliyseniz, savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz" sözlerini kullandı.