Akar: TSK’nın Ada’daki varlığı şart

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'a ilişkin ‘Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin’ dedi.

Kuzey Kıbrıs'ta görüşmeleri süren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Paşaköy'deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığın'da askeri personelle bir araya geldi.

TSK'nin 1974'ten beri Ada'daki mevcudiyetini koruduğunu belirten Akar, "Temel amacımız, ayrılmaz bir parçamız olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin buradaki varlıklarını ve güvenliklerini sağlamak. Bunu devam ettirmek için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya kararlıyız" dedi.

SONDAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM

"Haksızlığa asla göz yummayacağız diyen" Akar, "1974-2019, TSK'nin konumu, duruşu, anlayışında hiçbir değişiklik yok. Biz gerçekten Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta barıştan, iyi komşuluktan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere biz çok samimi ve ilkeli konuşuyoruz, söylediklerimizin arkasındayız" diye konuştu. Akar, Türkiye'ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini söyledi.

Akar, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz.' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım" şeklinde konuştu.

Akar, Yunanistan ve Kıbrıs hükümetinden "uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket etmelerini beklediklerini" belirterek, "Yunanistan'da kurulan yeni hükümetin olaylara daha objektif yaklaşmasını, geçmişten ders çıkararak bakmalarını, olayları çözümsüz hale getirmeyi değil çöze çöze gitmeyi bir ilke olarak kabul etmelerini bekliyoruz." dedi.

'TSK'NIN ADA'DAKİ VARLIĞI ŞART'

Türkiye'yi "bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemli bir teminat" olarak nitelendiren Akar "Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunları kimse sulandırmaya kalkmasın, bu mümkün değil, bu gerçekten beyhude bir gayret olur. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kıbrıs bizim milli davamız. Herkes bunu bilsin, kimse hata yapmasın. Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliğimiz var. Dolayısıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez iki temel unsur. Hiçbir zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliğini ve güvenliğini bir kenara bırakmayız. Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin." sözlerini dile getirdi.

‘SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖRİSTLERİN YUVALANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

Akar, "Doğu'da, Güneydoğu'da ve Irak'ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2, onun dışında Gara'ya, Sinat-Haftanin'e, Zap'a, Sincar'a, Karaçak'a kadar yapılan operasyonlar... Nerede terörist varsa onların inlerine girmek boynumuzun borcu. Mehmetçik, tek tek teröristlerin inlerine giriyor ve inlerini başlarına yıkıyor." dedi.

Hulusi Akar, "İnşallah bu asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunu yaparken tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bunu bütün muhataplarımıza söylüyoruz. Ama diğer taraftan da Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin yuvalanmasına müsaade etmeyeceğimizi, oralarda terör koridorlarının, alanlarının oluşmasına hiçbir zaman göz yummayacağımızı da açık ve net dille ifade ediyoruz." dedi ve bayram kutlamasıyla konuşmasına son verdi.