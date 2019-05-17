Akar şaşırdı: Suriye'de S-400 var İsrail'de F-35. Bir sorun çıkıyor mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "gerek S-400, gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse, onları eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz" dedi ve her iki sistemin birlikte kullanılabileceğine ilginç bir kanıt gösterdi. Akar, Suriye'nin elindeki S-400'lerle İsrail'in elindeki F-35'lerin aynı bölgede sorunsuz varolabildiğini öne sürdü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanmasının planlandığı Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

Bakan Akar burada "Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini" söyledi.

'FETÖ TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENDİK'

TSK'nin FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğini söyleyen Hulusi Akar, FETÖ ile her türlü mücadelenin yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini iddia etti ve "Bu mücadele bitti denilemez, yeni bilgiler, belgeler çıktıkça TSK, Türk yargısı bu mücadelesini sürdürmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

'ESAD SÖZÜNÜ TUTMADI'

Akar, İdlib'deki gelişmelerle ilgili Suriye'nin Ateşkes anlaşmasına rağmen ateşkes sözünü tutmadığını, ateşkesi ihlal ettiğini ve saldırıların devam etmesi durumunda bölgedeki 3.5-4 milyon insanın yeniden göç etmesinin söz konusu olacağını öne sürdü.

'S-400 NATO SİSTEMLERİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ OLACAK'

Türkiye'ye yönelik tehditler içinde hava ve füze tehdidinin bulunduğunu söyleyen Akar, hava savunma sistemi tedarikine ilişkin geçen süreçte yaşananlara değindi.

Hulusi Akar, konuşmasında Türkiye'nin F-35 projesi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini, pekçok yatırım yaptığını söyledi ve S-400'lerin alımının gündeme gelmesinden sonra doğan sorunun kendileri için şaşırtıcı olduğunu öne sürdü. S-400'ün NATO sistemlerinden bağımsız olacağını söyleyen Akar, F-35'lerin Malatya'da konuşlanacağını, S-400'lerin ise ülkenin başka bir yerine konulacağını iddia etti. "Aralarında mesafe olacak, tamamen ayrı çalışacak" diyen Akar oldukça şaşırtıcı bir benzetme de yaparak "Şimdi Suriye'de S-400 var, orada yakın mesafe içinde İsrail'in F-35'i uçuyor. Ne oldu bugüne kadar?" diye konuştu.

Bilindiği gibi İsrail ile Suriye karada ve havada sıcak çatışmaya da sıklıkla dönüşen bir savaş hali içindeler.

Suriye havasahasını koruyan S-400'lerle İsrail F-35'lerinin Türkiye'nin gündemindeki S-400 F-35 meselesinde bir benzetme için kullanılması oldukça garip.

Akar'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, F-35 projesinin bir ortağıdır. Bugüne kadar aksaksız ve eksiksiz bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bugüne kadar ortaklığımızın gereği olarak 1,2 milyar dolar para ödedik. Bunun için şu an içinde bulunduğumuz üsteki yatırımları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. F-35'lerin burada faaliyetlerini icra edebilmesi için yerleşim alanları kuruyoruz. Bu uçakların bir kısım parçaları Türkiye'de üretiliyor. Bununla ilgili siparişlerin tamamı zamanında yapıldı, verildi. Bu konuda Türkiye'nin sicili tertemiz.

Bu şekilde devam ederken, S-400 gündeme geldikten sonra, 'S-400 alınırsa F-35'leri vermeyiz' diye bir durum çıktı. Biz de tüm muhataplarımıza F-35 projesinin sözleşmesinde 'Eğer ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde yok diye hatırlatıyoruz. Biz bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, bütün çalışmaları ciddiyet ve samimiyetle yapıyoruz. Ayrıca diyoruz ki; 'S-400, NATO sistemlerinden tamamen bağımsız olacak'. NATO sistemleriyle entegre milli sistemlerimizle dahi entegre etmeyeceğiz. Tamamen bağımsız olacak. F-35'ler Malatya'da konuşlanacak, diğeri de ülkemizin başka bir yerine konulacak. Aralarında mesafe olacak, tamamen ayrı çalışacak".

'SURİYE'DE S-400 VAR, YAKIN MESAFE İÇİNDE İSRAİL'İN F-35'İ UÇUYOR'

Alınması gereken tedbirle ilgili NATO ve ABD ile ortak çalışma grubu kurulmasına yönelik teklifi hatırlatan Akar, şöyle devam etti: "Etkileşim konusunda müttefiklerimizin endişelerini gidermek için bu çalışma grubuna katılmaya hazır olduğumuzu defaten söyledik. Eğer bunlar birbirine yaklaştığında bir etkileşim söz konusu olacaksa, buna benzer örnekler var. Şimdi Suriye'de S-400 var, orada yakın mesafe içinde İsrail'in F-35'i uçuyor. Ne oldu bugüne kadar? Baltık ülkelerinde de benzer durumlar var. Ne oldu? Bu konuları muhataplarımıza anlatmaya, onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bazı konularda yakınlaşma olmakla beraber, temeldeki ayrılık maalesef devam ediyor. Biz diğer taraftan da gerek S-400, gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse, onları eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz".

Türkiye'nin hava savunmasını sadece S-400 ile kurmayı düşünmediklerini vurgulayan Bakan Akar, "Aynı zamanda eğer aynı şartlar ve ilkeler çerçevesinde ABD'liler de bize Patriot verirlerse onu alabileceğimizi söyledik. O konuda bize mart ayında ABD'liler yeni bir teklif gönderdi, onu da bizim ilgili kurumlarımız inceliyor" diye konuştu.