Akar: İdlib'de Rusya ile işbirliğimiz devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve komutanlarla Suriye sınırında bir araya geldi. Toplantıda Soçi mutabakatının ele alındığı belirtilirken Akar ‘Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Suriye sınır hattında bir araya geldi.

Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ile Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durumun görüşüldüğü belirtildi.

Akar, konuya ilişkin, "Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor" dedi.

Akar, Şanlıurfa’daki sınır birliklerine gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar’la dün Hatay’a geçti. Buradaki birlikleri de ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra MİT Başkanı Fidan ile bir araya geldi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve MİT Başkanı Fidan'ın da katıldığı heyetler arası toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler ile Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'deki son durumun ele alındığı bildirildi.