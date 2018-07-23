Akar: Hedefimiz TSK'nın etkinliğinin arttırılması

Milli Savunma Bakanı Akar, göreve başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, göreve başlaması dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde bir açıklama yayınladı. kar, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım" ifadeleriyle başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gerek küresel gerek bölgesel düzeyde siyasi, askeri ve ekonomik alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, kilit bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemizin güvenlik ve savunma alanında geleceğini inşa etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte gece-gündüz demeden artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Çağımızda güvenlik ortamını terörizm, siber saldırılar ve artan kitle imha silahları gibi unsurlar doğrudan, yasa dışı göç, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi unsurlar da dolaylı olarak şekillendirmektedir. Bu nedenle, bugünün ve yakın geleceğin tehditleri, hızla değişen, karmaşık, öngörülmesi güç 'hibrit' bir yapıya dönüşmektedir. Güvenlik ortamını hızlı ve sürekli bir değişime zorlayan bu risk ve tehditler, bizlere kurum içinde ve kurumlarımız arasında sıkı bir koordinasyon ve iş birliği-dayanışma içinde çalışmayı zorunlu kılmaktadır.

Bu faaliyetlerimizin icrasında 'ihtiyaçlarımızın sonsuz fakat kaynaklarımızın sınırlı olduğu' bilinciyle israf ve gösterişten uzak, direkt maksat diyerek hedefimize, yani sonuca odaklanacağız. Çalışmalarımızda hedefimiz, kendisine verilen görevleri büyük bir başarı ve fedakarlıkla yerine getiren ve her yönüyle milli bir ordu olan ve asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının artırılması olacaktır.

Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızarak ülkemize, milletimize ve demokrasimize kasteden FETÖ başta olmak üzere PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Kurum ve kuruluşlarımız, FETÖ'nün hain mensuplarından temizlendikçe gücümüzün her geçen gün daha da arttığı görülmektedir, görülecektir.

Milli Savunma Stratejisi ışığında, terörle mücadele başta olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin bütünlük ve güvenliğini, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığını sağlamaya yönelik tüm görevlerin icrasında yasalarla tanınan her türlü imkan ve yetki, muhakemeye dayalı cesaretle yerinde ve zamanında kullanılacaktır."