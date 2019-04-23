Akar: F-35 konusunda tabi ki B planımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Türkiye arasındaki S-400 ve F-35 hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Türkiye arasındaki S-400 ve F-35 hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu. Akar, "F-35 konusunda tabi ki B planımı var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklastığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul. Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı'na sunacağız" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: S-400'LER NATO SİSTEMİNİ DÜŞMAN GÖRMEYECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya'dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemine ilişkin "S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma, üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil" dedi.

ABD'den yanıt alamadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Biz, S-400'den vazgeçmeyeceğimizi söyledik, sözleşmemizi de Katsa yasasından önce yaptık, kaldı ki F-35, Katsa'nın içinde yok. ABD'nin kararı siyasidir. Patriot satışı için de garanti verilmiyor" ifadelerini kullandı.