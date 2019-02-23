Akar: Çekilme sırasında herhangi bir otorite boşluğu kalmamasını hatırlattık

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Suriye'den çekilme sırasında herhangi bir otorite boşluğu bırakılmaması hususunu hatırlattık' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Suriye'den çekilme sırasında herhangi bir otorite boşluğu bırakılmaması hususunu hatırlattık" diyen Akar, "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Münbiç Yol Haritası'ndaki gecikmenin önlenmesi, bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu kabul edip bu konuda çalışacaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.