Akar: ABD'nin gözlem noktalarından vazgeçmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de kurmaya başladığı gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Suriye konusunun ele alındığı, Fırat'ın doğusu, İdlib ve Menbiç'te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bakan Akar tarafından muhatabına, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılık, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusundaki haklı beklentimiz, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususları tekraren ifade edildi.

Bugün, Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı toplantı sonrasında yayımlanan ortak açıklamada "Taraflar, Menbiç yol haritası konusunda yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" denilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin taleplerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıklamış, kurulacak gözlem noktaları için Dışişleri Bakanlıkları ve ordular arasında temasların sürdüğünü belirtmişti. Akar ise gözlem noktalarının mevcut durumu "karmaşıklaştıracağını" öne sürmüştü.