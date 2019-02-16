Akar, ABD'li yetkililerle görüştü: Batıdan uzaklaşmadık

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya geldi. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının 'zorunluluk' olduğunu belirten Akar, 'Türkiye, batıdan uzaklaşmadı' dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve 12 ABD'li senatörle görüşmeler gerçekleştirdi. Akar, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin olarak, "Bu bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Akar'ın ABD'nin Suriye'den çekilme planına ilişkin "Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır" dediği aktarıldı.

'TÜRKİYE BATIDAN UZAKLAŞMADI'

Akar, Türkiye'nin batıdan uzaklaştığı iddialarını ise "Türkiye, batıdan uzaklaşmadı. NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" sözleriyle yanıtladı.

'S-400 ALIMI TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK'

Akar, S-400 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin olarak, "Bu bir tercih değil, zorunluluktur" dedi. Bakan Akar, hava ve füze tehdidine karşı Türkiye'nin korunmasının zorunluluk olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerle Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemleri tedariki konusunda da görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.