AKAM koordinatörü Özkiraz hakkında gözaltı kararı

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) koordinatörü Kemal Özkiraz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Özkiraz, 16 Nisan referandumu öncesinde "hayır" çıkacağını tahmin etmiş, evet çıkarsa şirketi kapatacağını duyurmuştu. Referandumdan sonra da mühürsüz pusulaların tamamında "evet" olduğunu savunmuştu.

AKAM’ın Koordinatörü Kemal Özkiraz hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmalar Merkezi (AKAM) Koordinatörü Kemal Özkiraz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Özkiraz’ın iş adresi ve ikametgahına, kendisinin bulunmadığı saatlerde polis tarafından baskın düzenlendi. Bürosunun kapısı kırılarak yapılan arama sonrası Özkiraz’ın avukatları savcılığa başvuruda bulundu. Savcılık, avukatlara Özkiraz hakkında “Sosyal medya paylaşımları” nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı bilgisini verdi.

Özkiraz, hakkındaki gözaltı kararının muhtemelen sosyal medyadaki Afrin paylaşımlarıyla ilgili olduğunu belirterek, yarın savcılığa gidip ifade vereceğini söyledi.

"MÜHÜRSÜZ PUSULALARIN TAMAMINDA EVET ÇIKTI" DEMİŞTİ

Referandum öncesi yayınladığı anketlerde "hayır" oylarının önde olduğunu beyan eden Kemal Özkiraz, sonucu doğru tahmin edemezlerse şirketini kapatacağını ifade etmişti. Özkiraz sonuçların belli olmasından sonra şirketini kapattığını açıklamıştı.