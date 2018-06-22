AKAM anket sonuçlarını açıkladı

Avrasya Araştırma (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz seçimlere 1 gün kala yeni anket sonuçlarını açıkladı.

AKAM'ın anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44.5 olarak gözükürken, Erdoğan'ın hata payı içerisinde alacağı en düşük oy yüzde 41.5 olarak tahmin edilirken, en yüksek oy ise yüzde 47 olarak tahmin edildi.

HP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 28.3 olarak tahmin edilirken (En yüksek yüzde 30.5, en düşük yüzde 26) İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in oy oranı yüzde 13.5 (en düşük 11.5 en yüksek yüzde 15.5) Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun ise yüzde 2 (En düşük yüzde 1.5 en yüksek 3.0) oranında oy oranı alacağı belirtildi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın oy oranı ise yüzde 11.5 (En düşük yüzde 10.5 en yüksek yüzde 13.5) olarak açıklandı.