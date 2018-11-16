Akademisyenlere operasyon: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu birçok öğretim üyesinin bu sabah gözaltına alındığı iddia edildi. Operasyonun Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturmaya ilişkin olduğu ileri sürülürken, Kavala'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Kültür çalışanları da gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu birçok öğretim üyesinin bu sabah gözaltına alındığı iddia edildi. Operasyon kapsamında Çiğdem Mater'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Osman Kavala'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Kültür çalışanları da gözaltına alındı. Eski HDP'li vekil Ufuk Uras'ın, T24'e verdiği bilgiye göre Meltem Aslan ve Mustafa Yiğit Ekmekçi de gözaltına alınan isimler arasında.