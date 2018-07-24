Akademisyenler yargı kararına ihtiyaç olmadan ihraç edilecek!

AKP, akademisyenlerin rektörler tarafından yargı kararı dahi olmadan ihraç edilmesinin önünü açan bir düzenlemeyi Meclis'e getirdi.

OHAL sonrası düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Başkanlığına sunuldu.

Teklifle birlikte akademisyenlerin üniversitelerden ihracı konusunda YÖK yetkilendiriliyordu. Yargı kararına bile gerek duyulmadan akademisyenlerin ihracını öngören ve YÖK’e, akademisyenleri 3 yıl sürecinde ihraç yetkisi veren bu düzenlemeye YÖK, karşı çıktı. YÖK, atamalarında yetkili olmadığı akademik personelin ihracının kendileri tarafından yapılmasının uygun olmadığını söyledi. Ve topu rektörlere attı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu defa benzer bir çıkış rektörlerden geldi. Rektörler ihraç yetkisinin YÖK'te olmasını talep etti.

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneğinden (ÜNDER), konuya ilişkin açıklama yaparak, "Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen kanun teklifine göre rektörlere ihraç yetkisi verme tartışılmaktadır. Bu durumda rektör istemediği muhalif gördüğü veya eleştirdiği bir öğretim elemanını kanun yetkisine dayanarak üniversiteden ihraç edebilecektir. Bunun sonucunda rektör, hem atayan, hem yargılayan ve hem de ceza veren konumundadır. Bu kuvvetler ayrılığı prensibine de zıttır" ifadelerini kullandı.