Akademisyene getirilen 'şehit ailesine taziye ziyareti yükümlülüğü' kaldırıldı

'Şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü' getirilen akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Güvenli'nin itirazı soncu mahkeme yükümlülüğü kaldırdı.

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve "şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü" getirilen akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Güvenli'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İtiraz üzerine akademisyen Gülsün Güvenli'nin şehit ailesini taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü kaldırıldı.

'SUÇLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM'

Akademisyen Gülsün Güvenli, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı dava 12 Şubat'ta karara bağlanmıştı.

"Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım. İfade özgürlüğümü kullandım. Pişman olmam için suç vasfı olması gerekir. Beraatime karar verilsin" diyen sanık Gülsün Güvenli'nin, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, cezası ertelenmişti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca sanık Güvenli'nin "şehit ailesine başsağlığı-taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına" karar vermişti.

Bu kararın ardından Gülsün Güvenli'nin avukatları karara itiraz etti. Cumhuriyet Savcısı da itirazın kabulüne karar vererek, kararın kaldırılmasını talep etti.

Kararı değerlendiren bir üst mahkeme sanık Gülsün Güvenli'ye getirilen yükümlülüğün kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında başka herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına da karar verdi.