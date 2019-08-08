Akademisyen Ceren Damar Şenel’in katili 4 ay sonra ifadesini değiştirdi

Akademisyen Ceren Damar Şeneli’i öldüren Hasan İsmail Hikmet, cinayetten 4 ay sonra yaptığı savunmada ifadesini değiştirerek Damar ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Avukat Karaca ‘Böyle bir değişiklik birçok kadın cinayeti davasında faillerin başvurduğu, kurtulma çabası yönetimidir’ dedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in katili Hasan İsmail Hikmet, cinayetten dört ay sonra savunmasını değiştirdi. Verdiği ilk ifadede kopya çekerken yakalandığı ve hakkında işlem başlatıldığı için cinayet işlediğini itiraf ederken, verdiği ikinci savunmada Damar Şenel ile ilişkileri olduğunu iddia etti.

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre; Hikmet, olaydan dört ay sonra ilk ifadesini Ankara 6. Sulh Hakimliği’nde değiştirdi. Akademisyen Şenel’le ilişkide olduklarını iddia eden Hikmet, “Uzaklaşmak istediğim için hakkımda defalarca kopya işlemi yaptı” dedi.

Hikmet, Şenel’in "hiyerarşik ilişkideki hocalık konumunu ve kamu gücünü istismar ettiğini, cinsel olarak kendisinden yararlandığını" ileri sürdü. Hikmet, "uzaklaşmaya çalıştığında ise Şenel’in danışman hoca statüsünü kötüye kullandığını" iddia etti.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Hikmet hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi. 27 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

Hikmet’in dört ay sonra ifadesini değiştirmesini değerlendiren, avukat Zekiye Boz Karaca, şunları söyledi:

KADIN CİNAYETLERİNDE FAİLLERİN BAŞVURDUĞU YÖNTEM

“Böyle bir değişiklik birçok kadın cinayeti davasında faillerin başvurduğu, kurtulma çabası yönetimidir. Mahkemelerin erkek faillere kolayca uyguladığı haksız tahrik indiriminden yararlanmak için başvurdukları ifade yöntemi olarak karşımıza sıklıkla çıkıyor. Faillerin ilk verdikleri ifadede akıllarına gelmeyen bu savunma, özelikle tutuklu oldukları sürede cezaevinde birbirlerine verdikleri tavsiyelerle bir savunma şeklini alıyor. Erkek dayanışması ile geliştirilen bir savunma ile karşı karşıyayız.”