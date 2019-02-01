Akademik takvimdeki değişikliğin nedeni belli oldu: Erdoğan yine ODTÜ'ye geliyor

ODTÜ'de akademik takvimde değişiklik yapılmasının nedeni belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılış için ODTÜ'ye geleceği ve bu nedenle öğrencilerin okulda olmaması için kayıt haftasının değiştirildiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirilen akademik takvim değişikliğinin sebebi, "ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nin" açılış davetiyesinin ortaya çıkmasıyla birlikte belli oldu.

İlgili davetiyede, 6 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

25 Ocak günü rektörlükten gelen mailde, daha önce akademik takvimde 6 Şubat olarak belirtilen etkileşimli kayıtların başlangıç tarihinin 11 Şubat’a alındığı ifade edilmişti. Uzun bir süre anlam verilemeyen bu değişikliğin sebebi bugün edinilen davetiyeyle belli oldu. Açılışa katılacak olan Cumhurbaşkanı’na yönelik bir protestodan çekinen rektörlüğün, özellikle belirtilen tarihte öğrencilerin kampüste olmaması için bu değişikliği yaptığı ifade ediliyor.

'TADİLAT’ BAHANE

Açılışın, tadilat olacağı gerekçesiyle iptal edilen 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’nın düzenlenmesi planlanan Kültür-Kongre Merkezi’nde (KKM) yapılacak olması da tepki topluyor.

Tadilat bahanesiyle Evrim Konferansı’nın iptal edilmesinden sonra, yine aynı merkezde Gençlik ve Spor Bakanı’nın katılımıyla bir etkinlik düzenlenmişti.

Etkinliğin davetiyesi ise şöyle:

ERDOĞAN DAHA ÖNCE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de ODTÜ'ye iki toplantı için gelmiş, yapılan büyük protestolara polis saldırmıştı.