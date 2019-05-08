'AK YSK' usulü dilekçe: Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama kesinlikle bir şeyler oldu

CHP'nin YSK'ye yaptığı 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi yönündeki başvuruda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına atıf yapılarak, 'Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama, kesinlikle bir şeyler oldu' denildi.

CHP, YSK'ye başvuruda bulunarak İstanbul'daki tüm ilçelerdeki seçimlerin ve 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesini isterken, başvuru dilekçesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamalara atıf yapan CHP, "OHAL döneminde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de ‘bir şeyler olduğu’ açıkça ortaya çıkmıştır. ‘Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama, kesinlikle bir şeyler oldu" dedi.